أمير كرارة وإياد نصار يشاهدان "كازابلانكا" مع الجمهور في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان أمير كرارة عن سعادته بالتواجد وسط جمهوره في "دبي" بدولة الإمارات، لمشاهدة فيلمه الجديد "كازابلانكا" معهم.

ونشر عبر خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" فيديو، أكد خلاله أنه يعتبر الإمارات بلده الثاني، وقال "مبسوط اني موجود في الإمارات بعتبرها بلدي التانية، يارب الفيلم يعجبكم وسعيد اني بتفرج على الفيلم مع الجمهور في الإمارات، أنا عازم الامارات كلها النهاردة".

كما شارك متابعيه بصورته وسط الجمهور، وهم يلتقطون معه الصور التذكارية، ونشر الحساب الرسمي لمخرج الفيلم بيتر ميمي نفس الصورة إلى جانب صورة للفنان إياد نصار بطل العمل أثناء تسجيله للقاء تليفزيوني.