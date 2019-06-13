محمد علي سليمان ينشر صورة لأنغام مع نجل غنوة: "في حفل kg 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الموسيقار الكبير محمد علي سليمان، صورة لابنته أنغام مع حفيدة ياسين، ابن الفنانة الراحلة غنوة. وعلق سليمان على الصورة قائلا: "حبيبة بابا النغنوغ تشارك ياسين ابن الغالية المرحومة غنوة حفل تخرجه من k.g 2". وشارك ياسين في مسلسل زي الشمس، الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة دينا الشربيني وأحمد صلاح السعدني وريهام عبد الغفور وأحمد داود وسوسن بدر وعمر السعيد، وتأليف ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز، بعد اعتذار كاملة أبو ذكرى.

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