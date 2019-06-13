بعد خطبتهما.. هكذا تعرفت سارة الطباخ على الشرنوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

أعلنت سارة الطباخ عبر حسابها على إنستجرام خطبتها للفنان محمد الشرنوبي، من خلال نشر صور وفيديوهات تجمعهما في أثناء الخطبة، يأتي هذا بعد قصة حب جمعتهما.

وكشفت المنتجة سارة الطباخ عن سبب تعرفها على الشرنوبي وتحمسها للإنتاج له في لقاء لها مع الفنانة إسعاد يونس، عبر برنامج صاحبة السعادة، على هامش احتفالية أقامتها يونس احتفالا بألبوم زي الفصول الأربعة، الذي شهد تعاونا بين الشرنوبي والطباخ.

وقالت الطباخ إنها كانت تشاهد برنامج" صاحبة السعادة" وكان محمد الشرنوبي ضيفًا على البرنامج، مشيرة إلى أن الشرنوبي لفت نظرها في أثناء تكريمه عن أدائه في دراما رمضان.

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وأضافت سارة الطباخ أنها أعجبت بصوت الشرنوبي وقابلته بعد فترة وأقنعته بالغناء، وبعدها اتفقا على العمل سويا.

وتابعت سارة الطباخ: "الألبوم تم العمل عليه لمدة سنة كاملة وأن موهبة محمد كممثل شاملة جميع أنواع التمثيل كوميدي ودراما وحتى استعراضي، وألبوم الفصول الأربعة يقدم الشرنوبي فيه نفسه كمطرب شامل".