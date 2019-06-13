محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان محمود العسيلي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بالفنان عمرو دياب وعمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة. وكتب العسيلي موجها رسالة للمنسي في عيد ميلاده: "كل سنة وأنت طيب يا مانو، شكرا على الليلة الحلوة والصورة الأحلى". ويعد عمرو منسي أحد القائمين على مهرجان الجونة مع الفنانة بشرى، وهو مؤسس بطولة الجونة الدولية للإسكواش والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للبطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة تجمع العسيلي بعمرو دياب في عيد ميلاد منسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.