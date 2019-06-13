ملك ذو الفقار تكشف كواليس تصميم ملابس "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت مصممة الأزياء ملك ذو الفقار، عن كواليس تصميمها لملابس فيلم "الممر"، المعروض ضمن أفلام الموسم الجاري في دور العرض السينمائي، بطولة: أحمد عز، وأحمد فلوكس، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، إخراج شريف عرفة.

وقالت ملك في بيان صحفي إن فترة الستينات شهدت ثورة في الأزياء، فالملابس القصيرة للسيدات و"البنطلونات" الضيقة للرجال بدأت في ذلك الوقت، وهي الموضة التي غيرت شكل الملابس في مصر حتى الآن، متابعة "أما تسريحة الشعر فكان متعارف على الشينييه لدى النساء أو الشعر المرفوع، وهذا بالنسبة للشكل العام، أما بالنسبة للحالات الخاصة مثل الزي النوبي، فهو له تصميم لم يتغير منذ مئات السنوات فالنوبيين محافظين على ستايل ملابسهم، بالإضافة إلى الإكسسوار البدوي الشهير جدًا وهو من أغلى الفضة في العالم".

أما بالنسبة للزي العسكري، تقول ملك ذو الفقار إن القوات المسلحة وفرت ملابس الجيش بالكامل والتي وصلت إلى آلاف القطع، موضحة "كل شخصية تستهلك أكثر من بدلة وبالتالي نحتاج إلى من 15 إلى 20 طاقم لنفس البدلة نراعي فيها مراحل تلك البدلة، من اتساخ بمرور الوقت، أو تعرضها لأي تغير نتيجة الدماء أو التراب أو المعارك، وكان لكل بدلة رقم عليه حالتها، لضمان دخول المشهد التاني بنفس الحالة التي خرجت منه في المشهد السابق".

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وأضافت "التنظيم الموجود في القوات المسلحة انعكس على الجميع، فآلاف البدل التي يتسلموها، يحتاجون في بعض الأوقات إلى تلبيس مئات العساكر، تلك العملية التي كانت ستستغرق على الأقل 10 ساعات، كانت تتم في ساعتين أو ثلاثة لتلبيس 500 عسكري، والتنظيم هو السر".

وعن قصات الشعر واللحية لشخصيات، أشارت إلى أن المجندين في الجيش المصري تم مراعاة حلق ذقنهم باستمرار خلال فترة تواجدهم في المعسكر المصري، وكانت عملية إطالة اللحية والشارب تتم بشكل منظم محدد بعدد الأيام التي مروا فيها بالعملية، وذلك بخلاف الجندي الإسرائيلي الذي لا توجد عنده تلك الالتزامات فشعره طويل وسوالفه وعلى الموضة.

"الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

يشارك في بطولة الفيلم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبدالعظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبدالخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.