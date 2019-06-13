مدير أعمال هيفاء وهبي يضع صحتها تحت المجهر ويرد بمحبة وخوف

عبّر مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي عن غضبه من التأويلات التي يتم تناقلها في شأن صحّة وهبي، من دون أن ينفي صعوبة الأزمة الصحية التي تمرّ فيها وهبي.

وفي أكثر من تغريدة ردّ فيها على عدد من “فانز” هيفا القلقين، نفى إصابتها بمرض السرطان، وقال: “ظروف صحية صعبة شوية، بس الحمدلله أحسن كتير وان شاء الله خير”، ليرد على تغريدة أخرى: “كل يوم في تحسن، الحمد لله”.

وتابع: “الحمد لله بخير والله بقت احسن ومفيش أي حاجه صحيحة من الكذب اللي بيتقال في الصحافة بعد الشر عنها”.

ونشر وزيري صورة تجمعه بهيفاء أرفقها بتعليق: “أحن اتنين عليا ربنا يخليهوملي وما شوفش فيهم اي شر وميحرمنيش ابدا من طلتهم عليا (هيفا) و(ايمان) أمي الغالية.”