تعود النجمة حنان ماضى إلى ذكريات حقبة التسعينيات خلال حفلها المقام مساء اليوم على المسرح الصغير حيث تلتقى بجمهورها لتقدم مجموعة من أشهر أعمالها الخاصة التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة منها شباك قديم، شدى الضفاير، بحلم وافتح عنيا، ليلة عشق، عدى الهوا، يا ليل يا عين، إمتى الكلام يبتدى، مفيش ف الأغانى، عصفور، غناك يا بحر إلى جانبعدد من أعمالها الحديثة منها البنت اللى سهرانة.
الجدير بالذكر أن المطربة حنان ماضى تخرجت فى معهد الكونسرفتوار قسم الكمان وكان الغناء هوايتها منذ الصغر، بدأت مشوارها الفنى بعد تخرجها وكان أول ظهور لها من خلال تتر مسلسل اللقاء الثانى ألحان الموسيقار عمر خيرت وشاركها الغناء الفنان على الحجار، أصدرت
كانت هذه تفاصيل خبر حنان ماضى تلتقى بجمهورها فى الأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.