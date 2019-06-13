حنان ماضى تلتقى بجمهورها فى الأوبرا

تعود النجمة حنان ماضى إلى ذكريات حقبة التسعينيات خلال حفلها المقام مساء اليوم على المسرح الصغير حيث تلتقى بجمهورها لتقدم مجموعة من أشهر أعمالها الخاصة التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة منها شباك قديم، شدى الضفاير، بحلم وافتح عنيا، ليلة عشق، عدى الهوا، يا ليل يا عين، إمتى الكلام يبتدى، مفيش ف الأغانى، عصفور، غناك يا بحر إلى جانب

عدد من أعمالها الحديثة منها البنت اللى سهرانة.

الجدير بالذكر أن المطربة حنان ماضى تخرجت فى معهد الكونسرفتوار قسم الكمان وكان الغناء هوايتها منذ الصغر، بدأت مشوارها الفنى بعد تخرجها وكان أول ظهور لها من خلال تتر مسلسل اللقاء الثانى ألحان الموسيقار عمر خيرت وشاركها الغناء الفنان على الحجار، أصدرت

أول ألبوم لها بعنوان «عصفور فى ليلة مطر» وحقق شهرة كبيرة كما أطلت على جمهورها من خلال برنامج أضواء المدينة الذى كان ينتظره عشاق الطرب وانتبه اليها نخبة من عمالقة التلحين منهم الموسيقار ياسر عبدالرحمن الذى وضع ألحان معظم أعمالها، جذب دفء صوتها عمالقة الكتاب والشعراء ليتعاونوا معها منهم رضا أمين، فؤاد حداد، أحمد فؤاد نجم، عمر بطيشة، عبدالرحمن الأبنودى، إبراهيم عبدالفتاح، جمال بخيت وأيمن بهجت قمر وأصدرت مجموعة من الألبومات الناجحة منها شباك قديم، ليلة عشق وإحساس.