45 عاماً على رحيل الموسيقار على إسماعيل

تمر الأحد المقبل الذكرى الخامسة والأربعون لرحيل موسيقار وموزع موسيقى من العيار الثقيل على إسماعيل الذى سطر بموسيقاه انتصارات وانكسارات شعب مصر.

على إسماعيل لم يلحن أغانى كثيرة ولكنه ركز على التوزيع الموسيقى ليصبح مكملاً حقيقياً للأغانى ومعانيها. كانت الأغنية فى عصره عملاً مكتملاً بمعنى الكلمة موسيقاه كانت تدغدغ المشاعر فى عصور

الانتصار والانكسار من أشهر ما لحن على إسماعيل «أم البطل» لشريفة فاضل «رايحة فين يا عروسة» لشادية «حلاوة شمسنا» «يا مؤمنين» لعبدالحليم. «أنشودة رايات النصر».

ووزع الكثير من الروائع الغنائية خاصة لعبدالحليم حافظ. منها «حبيبها» «التوبة» وتفوق على نفسه فى التوزيع

الموسيقى لرائعة عبدالحليم وبليغ «البندقية اتكلمت». جعل من صوت البندقية وقودًا للحن، بل ووضع الموسيقى الجنائزية فى هذا اللحن.

هذه الأغنية كانت وقود حماس للمصريين فى حرب الاستنزاف 1968. كما وضع على إسماعيل الموسيقى التصويرية للكثير من الأفلام السينمائية ورحل فى قمة العطاء الفنى يوم 16 يونية 1974. كان بحق موسيقار لسابق عصر. وكان زوجاً للشاعرة الرقيقة نبيلة قنديل التى كتبت رائعة أم البطل فى أكتوبر 1973.