الإمارات توقف عرض «شيخ الحارة» وتحذف المحتوى المخالف استجابة للأعلى للإعلام

تلقى الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام خطاباً من معالى الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى، رئيس المجلس الوطنى للإعلام، أكد فيه التواصل مع قناتى الظفرة وحواس وتم حذف كل المحتوى الذى يتعارض معالمعايير المعمول بها فى القوانين والأنظمة والأكواد الإعلامية المصرية من برنامج «شيخ الحارة» وأنه تم وقف عرض البرنامج.
وثمن الوزير سلطان الجابر العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والإمارات، مؤكداً حرص
وكان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام قد خاطب نظيره الإماراتى حول لجوء قناة القاهرة والناس لبيع برنامج «شيخ الحارة» لقنوات إماراتية عقب قرار وقفه فى مصر بقرار من الأعلى للإعلام، وهو ما استجاب له الجانب الإماراتى على الفور.
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