أكد المنتج وليد منصور منتج فيلم «كازبلانكا» أن سباق السينما فى موسم عيد الفطر قدم أروع الانتاج السينمائى الذى يقترب بشكل كبير للقمة وشكل السينما العالمية من حيث المضمون والشكل وتنوعت الأفلام ما بين الكوميديا والأكشن والسينما الوطنية المتمثلة فى فيلم «الممر».
وعن أسباب نجاح فيلم «كازبلانكا» أكد «منصور» أن قبل أن تتحول فكرة الفيلم لسيناريو وأنا أتوقع أن يحقق النجاح الذى وصل له بجانب أننا كشركاء فى الإنتاج ومعنا «سيرنجى» لم نبخل علىالفيلم أنفقنا 38 مليون جنيه حتى يصل لهذا المستوى السينمائى المتميز والذى لا يقل عن مواصفات السينما العالمية بجانب اختيار نجوم لهم قبول وجماهيرية كبيرة مثل إياد نصار وغادة عادل وعمرو عبدالجليل ونيللى كريم والنجمة لبلبة وخالد أردش وأحمد داش وكل النجوم ضيوف الشرف نجحت هذه الكتيبة فى تحريك مشاعر الجمهور تجاه الفيلم بجانب المضمون الراقى والذى تم تنفيذه
كانت هذه تفاصيل خبر وليد منصور منتج فيلم «كازبلانكا»: استعنا بفريق بلغارى فى مشاهد «الأكشن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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