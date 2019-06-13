وليد منصور منتج فيلم «كازبلانكا»: استعنا بفريق بلغارى فى مشاهد «الأكشن»

أكد المنتج وليد منصور منتج فيلم «كازبلانكا» أن سباق السينما فى موسم عيد الفطر قدم أروع الانتاج السينمائى الذى يقترب بشكل كبير للقمة وشكل السينما العالمية من حيث المضمون والشكل وتنوعت الأفلام ما بين الكوميديا والأكشن والسينما الوطنية المتمثلة فى فيلم «الممر».

وعن أسباب نجاح فيلم «كازبلانكا» أكد «منصور» أن قبل أن تتحول فكرة الفيلم لسيناريو وأنا أتوقع أن يحقق النجاح الذى وصل له بجانب أننا كشركاء فى الإنتاج ومعنا «سيرنجى» لم نبخل على

الفيلم أنفقنا 38 مليون جنيه حتى يصل لهذا المستوى السينمائى المتميز والذى لا يقل عن مواصفات السينما العالمية بجانب اختيار نجوم لهم قبول وجماهيرية كبيرة مثل إياد نصار وغادة عادل وعمرو عبدالجليل ونيللى كريم والنجمة لبلبة وخالد أردش وأحمد داش وكل النجوم ضيوف الشرف نجحت هذه الكتيبة فى تحريك مشاعر الجمهور تجاه الفيلم بجانب المضمون الراقى والذى تم تنفيذهبمعرفة المخرج الموهوب «بيتر ميمى» ومدير التصوير الرائع حسن عسر والمونيتور المتميز أحمد حمدى - والسيناريست هشام هلال فى ورق محترم وأشار «منصور» أن الأكشن فى الفيلم تم تنفيذه بطريقة عالمية على يد فريق متخصص فى تنفيذ الأكشن والمعارك من بلغاريا.. كالا - ودانى - ومن مصر ساعدهم منفذ الأكشن المصرى «عبداللاه» ويكمل كل هذه العناصر نجحت فى حسم المنافسة وتصدر القمة وجذب الجمهور لكن الموسم بشكل عام أعماله السينمائية ارتقت بشكل كبير واستخدمت أحدث وأهم تقنيات التصوير والأكشن بشكل عالمى والمنافسة بينها كبيرة جدًا ومبشرة بعودة السينما الضخمة لدور العرض بشكل جديد.