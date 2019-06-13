أشعر بالفخر لمشاركتى فى فيلم «الممر».. و شريف عرفة وضعنى فى مكانة مميزة

التقيت بـ«ضباط صاعقة» لرسم ملامح الضابط «رمزى»

حلم البطولة المطلقة لا يشغلنى.. ومكسبى تقديم عمل يحترم عقل الجمهور

قدمت الرومانسية بصدق فى «حكايتى»

لم يستغرق مزيداً من الوقت والجهد لإثبات موهبته الفنية، إذ نجح بأدوار ثانوية أن يكون فتى الشاشة الأول، وفى أول تجربة درامية له نجح باقتدار، ليسطر اسمه بجانب نجوم الصف الأول بين ليلة وضحاها.

يبحث «حسني» عن الأعمال التى تحمل رسالة فى مضمونها، وحينما عرض عليه تجسيد شخصية «رمزى» النقيب بقوات الصاعقة البحرية، فى فيلم «الممر»، أحس بشىء مختلف، وشعر بشحنة وطنية، فوجد أن الفيلم جاء فى الوقت المناسب ليكون أنسب رد على الهجمات الإرهابية التى يشنها الإرهابيون على معسكرات الجيش والشرطة على حد تفسيره.

ويعتبر «حسنى» مردود المشاهدين على أعماله هذا العام وردود الفعل الإيجابية التى تلقاها عن دوره فى فيلم «الممر» الذى يعرض حالياً فى دور العرض السينمائية، ودوره فى مسلسل «حكايتى» الذى عرض فى شهر رمضان المنصرم، كرم وتوفيق من الله، مشيراً إلى أن تعليقات الجمهور كانت مسكناً لآلام الفقدان التى تألم منها بعد وفاه والدته.

< فى البداية سألته.. ما سر تحمسك لتقديم عمل وطنى فى هذه الفترة تحديداً؟

- أنا مثل أى مواطن عادى حزين على ما يحدث فى بلدى من الهجمات الإرهابية التى تستهدف معسكرات الجيش والشرطة، وأتأثر بدموع أمهات الشهداء، فعندما جاءنى فيلم «الممر» شعرت بأن المجتمع فى حاجة ماسة لهذه النوعية من الأفلام، لتأجيج مشاعر الوطنية، وإثارة الحماس فى النفوس , باعتبار الفن قوة ناعمة يجب أن يكون لها دور فعّال فى مجابهة الإرهاب، أتذكر وأنا صغير عندما أشاهد فيلماً وطنياً لم أتمالك نفسى وأشعر بأن حب الوطن واجب، أعتقد أن الجيل الجديد من الشباب كان فى حاجة لرؤية فيلم مثل «الممر» الذى يؤرخ مرحلة تاريخية هامة فى حياة مصر.

< الفيلم نجح فى استقطاب جميع الأعمار

واستحوذ على إعجاب الشباب فى وقت يفرون معظمهم لأعمال الأكشن والكوميدى.. هل كان متوقعاً ذلك فى البداية؟

- بالطبع يظل الفنان بعد كل عمل ينتظر بفارغ الصبر مردوده أمام المشاهدين، ولكن الفنان يحس دائمًا بمجرد قراءته للعمل ويستشرف مردوداً استباقياً لما سيحصده، هذا إلى جانب أنه دائمًا لكل فعل رد فعل، فالعمل الذى تجدين القائمين عليه مُحبين له ومخلصين فيه، يأتى بنفس النتيجة من عبوره إلى قلوب الجمهور وتقبله له، وأعتقد أننا جميعاً بذلنا مجهودً رائعاً بلا استثناء، فالجميع كان يعمل فى حالة من الحب والدفء.

< شخصية ضابط صاعقة تتطلب مواصفات ومهارات خاصة.. كيف حضرت لها؟

- أجسد دور ضابط قوات صاعقة بحرية يشارك مع زميله ضابط قوات صاعقة ويجسده الفنان أحمد عز، ومجموعة من جنود القوات المسلحة المصرية، فى مهمة تفجير قاعدة عسكرية إسرائيلية فى سيناء، الشخصية كانت صعبة يمكن أعتبرها من أصعب الشخصيات التى قمت بتجسيدها أو تلك التى سوف أجسدها فى المستقبل، تحضيرها ليس أمراً سهلاً، فالتقيت بضباط صاعقة وجلست معهم وحاورتهم حتى أتطلع على المفاهيم والمصطلحات التى يتحدثون بها داخل معسكرات الجيش، وفهم طبيعة عملهم بشكل أكبر، كما تدربت على تركيب الأسلحة وإطلاق النار، فهى تجربة ثرية على المستوى الشخصى والعملى، وساعدنى هذا على تشكيل الشخصية ورسم ملامحها وضبط درجة عصبيتها وانفعالاتها.

< ما الذى أضافه لك فيلم «الممر»؟

- «الممر» اعتبره من أهم أفلامى، وفخور بأن أرشيفى يضم عملاً ضخماً وكبيراً بحجم فيلم «الممر»، التجربة كما قلت سلفاً كانت ثرية على المستويين الشخصى والعملى، فقد تعلمت الانضباط والسيطرة على ضبط النفس، والتحكم

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فى درجه انفعالاتى.

< وماذا عن أصعب المشاهد التى واجهتها أثناء التصوير؟

- جميع مشاهد العمل كانت صعبة، لأن معظمها تمت داخل معسكرات الجيش وفى عدة مدن ساحلية مثل السويس والإسماعيلية وغيرها، ولكن حالة الحب التى خيمت على أجواء الكواليس هونت علينا كثيراً.

< وماذا عن ردود الفعل التى جاءتك عن دورك فى الفيلم؟

- جميع التعليقات التى جاءتنى أكدت أن قرار دخولى مجال التمثيل من أحسن وأفضل القرارات التى اتخذتها فى حياتى، وأعتبر التعليقات الإيجابية التى جاءتنى من الجمهور كرماً من الله وتعويضاً عن الظروف الصعبة التى مرّت بها، فقد فقدت والدتى أغلى إنسانية لدى فى شهر رمضان المنصرم.

< المخرج شريف عرفة من المخرجين الذين يهتمون بالتفاصيل الصغيرة.. هل العمل معه كان مرهقاً؟

- كان لى الشرف العمل مع مخرج كبير بحجم شريف عرفة، لأن العمل معه يميز أى فنان، فهو وضعنى فى مكانة مميزة دورى الحفاظ عليها من خلال انتقائى للأعمال الفنية القادمة، فهو عامل أساسى وراء نجاح «الممر».

< أحدث دورك فى مسلسل «حكايتي» دوى كبيراً على وسائط التواصل الاجتماعى.. كيف ترى هذا المردود؟

- سعيد أن شخصية «على» فى مسلسل «حكايتي» لاقى صدى واسعاً عند الجمهور، كنت أحرص منذ البداية على تقديم عمل رومانسى يحمل فى مضمونه رسالة معينة. لذا ابتعت عن الرومانسية المفتعلة، ربما يكون هذا سر نجاح الشخصية أو القصة بشكل عام، لأن الحب قائم على الأفعال لا الأقوال.

< بعد النجاح الكبير الذى حققته على مستوى السينما والدراما.. هل بات حلم البطولة المطلقة يراودك كثيراً؟

- لا أهتم بهذه المسميات، هدفى هو تقديم عمل محترم يخاطب عقول الجمهور، كما أننى مؤمن بروح الجماعة داخل العمل، كما أن هناك فنانين تم حصرهم فى الأدوار الثانية وحققوا نجاحاً كبيراً واسمهم ما زال معلقاً فى أذهان الجمهور ربما يكون أكثر من البطل مثل الفنانة زينات صدقى وعبدالسلام النابلسى، موهبة الفنان وحدها هى التى تحدد مكانته فى قلوب الجمهور وليس بترتيب اسمه على التتر.

< لماذا أنت مُقل فى أعمالك السينمائية مقارنة بالدراما؟

- أنا مثل أى فنان عندى حالة انبهار بالسينما، ولكن الورق الجيد هو الذى يحدد وجهتى سواء كانت دراما أو سينما.

< وماذا عن مشاريعك الفنية الجديدة؟

- أعتقد أننى فى حاجة لأخذ قسط من الراحة، لأننى أجهدت كثيراً هذا العام سواء على مستوى الدراما أو السينما.