بسبب “نداء الطبيعة”.. مراهق يقود سيارته بسرعة جنونية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يونيو 2019 10:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قدم مراهق كندي كان يقود سيارة شيفروليه كامارو بسرعة جنونية سببا غريبا لقيادته المتهورة بعدما أوقفته الشرطة.

فقد أوقفت الشرطة الكندية الملكية مراهقا عمره 16 عاما وهو يقود سيارته بسرعة بلغت 170 كيلومترا في الساعة في منطقة مانيتوبا في كندا الأسبوع الماضي، ويبدو أن العذر كان أقبح من الذنب، كما ذكرت صحيفة “مترو” البريطانية.

وعندما سألته الشرطة عن سبب قيادته بسرعة جنونية قال إنه تناول كمية كبيرة من “أجنحة الدجاج الحارة” وأنه أصيب بـ”إسهال” ويحتاج إلى “الذهاب إلى الحمام بسرعة”.

ويبدو أن السبب الغريب لهذه القيادة المتهورة بسيارة كامارو لم يقنع الشرطة، فقامت بتغريمه حوالي 728 دولار بسبب مخالفته السرعة القانونية.

كما غرمته مبلغا إضافيا وصل إلى 153 دولار بسبب قيادة سيارة من دون مرافق بالغ.

وقال متحدث باسم الشرطة الكندية في تغريدة على تويتر “بالتأكيد هذا ليس سببا للسرعة الزائدة”.

وحصدت التغريدة آلاف المشاركات والتعليقات التي أشادت بالشرطة، وسخرت من العذر الذي قدمه الفتى لقيادته بسرعة.

نداء الطبيعة

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وفي الآونة الأخيرة تسبب نداء الطبيعة في حدوث العديد من الحوادث المختلفة

تأخرت طائرة كانت على وشك الإقلاع من مطار مانشستر إلى باكستان لمدة 8 ساعات بعد أن فتحت امرأة باب الطوارئ عن طريق الخطأ معتقدة أنه باب الحمام.

وذكرت تقارير أن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الباكستانية “بيا” كانت تستعد لمغادرة مطار مانشستر باتجاه إسلام أباد في الساعة 9:20 دقيقة مساء يوم 7 يونيو.

ووفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإن أبواب الطائرة معدة بحيث تنطلق مزلجة الإخلاء على الفور في حال تم فتحها بصورة طارئة.

وأوضحت الصحيفة أن المسافرة قررت الذهاب إلى الحمام و”تلبية نداء الطبيعة” على الرغم من ظهور علامة ربط الأحزمة.

وقامت المسافرة بفتح باب الطوارئ “إل 5” على الجانب الأيسر من مؤخرة الطائرة، بدلا من باب الحمام المجاور.

وكان يفترض على طاقم الطائرة أن يمنع المرأة من النهوض من مقعدها، ولم يعرف بعد سبب السماح لها بالذهاب إلى الحمام في ذلك التوقيت.

طالب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الباكستانية أرشد مالك بفتح تحقيق فوري في الحادث.

وقالت الخطوط الجوية الباكستانية في بيان لها عقب الحادثة “فتحت مسافرة عن طريق الخطأ باب الطوارئ الأمر الذي تسبب بتفعيل مزلجة الانزلاق لإخلاء الركاب”.

وعلى الفور توقفت عملية انطلاق الطائرة، وتم إخلاؤها من جميع الركاب، مضيفة أن الطائرة غادرت مطار مانشستر في الساعة الخامسة صباح اليوم التالي.