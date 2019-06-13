بعد أن هاجمها المرض للمرة الثالثة.. سالي عبدالسلام تكشف عن معاناتها وتطلب الدعاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام عن مهاجمة مرض “الثعلبة” لها للمرة الثالثة، وهو مرض مناعي يؤدي إلى مهاجمة الجسم للشعر وتساقطه.

الإعلامية المصرية قالت إنها تأكدت من عودة المرض لها عن طريق التحاليل، بقولها: “الحمد لله.. اتأكدنا والتحاليل كمان وتانى مالهاش سبب..كلها بسبب الضغط النفسى والزعل جسمك ومناعتك تهاجم الشعر وبدأت تكتر لأنها نشطة الحمدلله.. سبحانك!”.

وأضافت : “محدش مبسوط ١٠٠٪ الحمدلله وراضيين وبتيجى حاجات تحزن أقرب ناس ليا تتفاجئ انك شوفتها لما تعرفها منك وعمره ما بان عليا والناس تقولك وتزعل ليه ميعرفوش شايفيناك من برا بس جسمك بيبقى اذكى منك! والله حاولت والله ..مش زعلانة”.

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وكشفت عن معاناتها مع المرض وعلاجه، بقولها: “هنبدأ تالت وجرعات تالت وكورتيزون اقراص و حقن وحقن فى الراس تانى ال٧٠ شكة كل اسبوع عداهم فى عضم راسى ..عداهم.. ربى يعلم بوجع وألم الكورتيزون فى الراس بالذات، بيحرق و تقيل زى الزيت عشان يدخل الراس وصداعه ربنا يعفو عنا منه”.

وأضافت: “أمي يا حبيبتى راحت معايا مرة من منظرى مستحملتش تيجى تانى، بقيت اروح لوحدى سبحانك والله...غير اضراره الجانبية اللى كنت لسه مخفيتش منها من كام شهر وقفنا بنتعالج من أضراره الجانبية وقلنا الحمدلله خلاص خلصنا ...بس ابتلاء حب بيختبرك ...والله رضا يا الله”.

وطلبت من جمهورها الدعا لها، بقولها: “دعواتكم هونت كتيير نزلت سكينة ورضا وصبر ومعيطش المرة دى عشان دعيتولى والله ..هو ايه الحب الحلو ده! ويهزروا ويقولولى عملتى العمل فين عشان الناس تحبك كدة.. مغرورة بحبكم!! والله الحاجة الوحيدة اللى بتباهى بيها واتغر واتبسط واقف اشكر ربى واقول اللهم ديمها نعمة من قلبى”.

وتابعت: “يا رب هون..يا رب سلم.. اللهم اشفى مرضانا يا رب لا تبتلينى فى صبرى .. اللهم اعفو عنا يا رب.. يا رب يروح ما يجى تانى يا رب نبطل نفكر ونزعل ونتوتر ونفصل ونروق ونمشى بعيد.. يا رب”.