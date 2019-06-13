القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طُرِح الإعلان الترويجي للفيلم الهندي الضخم "ساهو"، الخميس، وهو أحدث الأفلام العالمية التي تم تصويرها في مواقع مختلفة من العاصمة الإماراتية أبوظبي.
الفيلم من بطولة أسطورة السينما الهندية برابهاس ونجمة بوليوود الشهيرة شرادا كابور، ومن إخراج المبدع سوجيث ريدي.
وكان طاقم عمل "ساهو" صور مشاهده في عدد من المواقع المختلفة في أبوظبي على مدى 40 يوماً، بينما استغرق تصوير مشاهد الحركة والتشويق وحدها 20 يوماً.
ويعد تصوير هذا الفيلم واحداً من أطول عمليات التصوير في أبوظبي، واحتاج طاقماً احترافياً مكوناً من 450 شخصاً من المهنيين والإعلاميين.
وقدمت منطقة صانعي الإعلام twofour54 أبوظبي خدمات الإنتاج بالكامل لهذا الفيلم، إضافة إلى الدعم من إدارة الخدمات الحكومية وخدمات السفر.
واستفاد الفيلم من برنامج الحوافز المقدم من لجنة أبوظبي للأفلام، والذي ضمن له استرداداً نقدياً بنسبة 30% من تكاليف الإنتاج وما بعد الإنتاج، التي تم إنفاقها في إمارة أبوظبي، كما شارك 4 من المتدربين العرب في twofour54 ضمن طاقم عمل الفيلم.
كانت هذه تفاصيل خبر طرح برومو الفيلم الهندي "ساهو".. 40 يوم تصوير في أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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