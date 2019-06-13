مهرجان الموسيقى الدولي في الكويت يكرم "شيخ الملحنين الخليجيين"

يُكرِّم مهرجان الموسيقى الدولي في الكويت في دورته الـ22، الملحِّن أنور عبدالله المُلقَّب بـ"شيخ الملحنين الخليجيين"، ويخصص له ليلة غنائيّة في الافتتاح تشمل أبرز أعماله.

وينظم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب دورة هذا العام من المهرجان خلال الفترة ما بين 23 و28 يونيو/حزيران.

وذكر بيان للمجلس، الخميس، أنَّه سيعرض فيلماً تسجيلياً عن الفنان المُكرَّم قبل أن يصعد عدد من المطربين الشبان للمسرح لتقديم باقة من أغانيه ومنهم فواز المرزوق، وعادل الماس، ومطرف المطرف، تحت قيادة المايسترو أحمد حمدان.

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ولد عبدالله في 1957 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون الموسيقية وعمل أستاذا لفن التذوق الموسيقي بالمعهد.

ولحَّن عبدالله على مدى 4 عقود عشرات الأغاني العاطفيّة والوطنيّة التي تعاون فيها مع كبار المغنين العرب أمثال العراقية رباب والسعودي محمد عبده والكويتي عبدالكريم عبدالقادر والإماراتية أحلام، وأطلقت عليه الصحافة الكويتية لقب "شيخ الملحنين الخليجيين".

وتقيم الكويت مهرجان الموسيقى الدولي كل عام منذ 1998 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى في 20 يونيو/حزيران.

برنامج هذا العام يشمل حفلات لفرق موسيقية ومغنين من البحرين والعراق وكوريا الجنوبية وألمانيا وبريطانيا والكويت.