"طيران الإمارات" ترعى موسما جديدا من "ستارز أون بورد"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تُجدد مجموعة "طيران الإمارات" تواصلها مع عملائها في الشرق الأوسط والجاليات العربية حول العالم مرة أخرى، من خلال رعاية موسم جديد من رحلات "ستارز أون بورد" البحرية.
ويجمع الحدث أشهر الفنانين العرب مع جمهورهم في مهرجان غنائي على مدار 4 أيام في جزر الباهاما خلال الفترة من 14 إلى 17 يونيو/حزيران، إلى جانب رحلة بحرية في 21 أغسطس/آب انطلاقاً من برشلونة.
وتتعاون "طيران الإمارات" بشكل وثيق مع فريق عمل "ستارز أون بورد" في جميع الأنشطة، وتُعرض الفعاليات على شاشة تلفزيون "إم بي سي".
ويتوافق هذا المشروع مع رؤيتها وسعيها الدائم لتوفير تجارب متنوعة لعملائها من جميع الأعمار، وتحقيق التواصل بينهم.
وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من إيمان "طيران الإمارات" بأهمية دعم الفن والثقافة في العالم العربي، حيث ترعى "ستارز أون بورد" للسنة الـ5 على التوالي، باعتبار هذا المشروع منصة تتيح لها التواصل مع عملائها والمجتمعات العربية في المهجر.
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