فن ومشاهير

إيوان بين لبنان والعقبة وجديده قبل عيد الأضحى

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Jun 13, 2019

أحيا الفنان اللبناني إيوان ثاني أيام عيد الفطر السعيد في لبنان الشوف وتحديداً في تلال جون، لينطلق بعدها إلى العقبة في جنوب الأردن ويختتم العيد مع الجمهور الأردني في حفلٍ شبابي في الهواء الطلق.

يذكر أن إيوان قد أنهى تسجيل أكثر من أغنية بالتعاون مع استديوهات who’s next  حيث من المفترض أن يطلق جديده والذي سيكون باللهجة اللبنانية مع شركة مزيكا قبل عيد الأضحى.

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