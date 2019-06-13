جوردان كريغ تكشفُ أسرارًا صادمة عن زوجها السّابق تريستان طومسون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتوالى تصريحات جوردان كريغ، الصّادمة في الظّهور بشأن زوجها السّابق، تريستان طومسون، فيما يتعلّق بخبايا عن علاقتهما، وبالطّبع عن علاقته بكلوي كارداشيان.

فبعد كشفها، أنّ "كلوي" لعبت دور العشيقة أثناء زواجها من "تريستان"، كشفت "جوردان" الآن عن أمر صادم آخر، وهو تلقّيها "رشوة" من تريستان، مقابل عدم دخولها في علاقة مع رجل آخر بعد الانفصال.

وبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة، أفادت التّقارير أنّ "تريستان" دفع رشوة لزوجته 112 ألف دولار من أجل ضمان عدم مواعدتها لأيّ رجل آخر بعد انفصالهما، وذلك على الرّغم من أنّه كان ما يزال على علاقة مع كلوي كارداشيان.

وتمّ الكشف عن أمر تلك "الرشوة" في وثائق الدّعوى التي رفعتها "جوردان" ضد "تريستان" والتي لديها منه طفل يُدعي "برنس" (عامين)، من أجل الحصول على النّفقة، وكلّ ما يتعلّق بحقوق طفلها.

ويُذكر، أنّ "تريستان" خان "جوردان" خلال فترة حملها بطفلهما الأوّل "برنس"، مثلما فعل لاحقًا، مع "كلوي" وخانها أثناء حملها بطفلتهما "ترو".

وفيما يتعلّق بما وصفته بالرّشوة، أوضحت "جوردان" أن الـ 112 ألف دولار كانت مقابل حصولها على مساعدة "تريستان" في حال لم تدخل في علاقة مع أيّ رجل، وكشفت أيضًا، أنّها تعرّضت لضغط من أجل قبول المال، كما قالت، إنّ جزءًا من المبلغ كان مخصصًا لأسرتها، من أجل تمويل منزلها في لوس أنجلوس.

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وردًا على ادّعاءات "جوردان"، أكّد "تريستان" أنّه لم يمنع زوجته السّابقة من الارتباط برجل آخر، وقال، إنّ مطلبه كان عدم وجود رجال عشوائيين حول طفله.

وفيما يتعلّق بأمر الـ 112 ألف دولار، اعترفت "جوردان" بأنّها ما تزال في حاجة لمزيد من المال، لتمويل منزلها في لوس أنجلوس، بينما كشف محامي "تريستان" أنّها تضغط على موكله، للحصول على 16 ألف دولار، كما قال، إنّ "جوردان" أنفقت 20 ألف دولار من أجل إنشاء حمّام سباحة لبرنس.

بالإضافة إلى ذلك، كشفتْ تقارير، صدرت في أواخر عام 2018، أن "تريستان" لم يرَ ابنه "برنس" سوى 9 مرّات منذ ولادته في ديسمبر 2016، بينما ادّعى "تريستان"، أنّ "جوردان" منعته، وعائلته من رؤية طفله.

ويأتي ذلك، بعد إثارة "جوردان" الجدل بكشفها، عن أنّ "كلوي" كانت عشيقة "تريستان"، خلال فترة زواجهما، ويبدو أنّ "جوردان" ما يزال في جعبتها الكثير لتكشفه.