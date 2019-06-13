شكرا لقرائتكم "تضييق الخناق".. براد بيت "ينذر" أنجلينا جولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اتخذ الممثل الأميركي براد بيت قرارا قانونيا صارما بشأن علاقته مع الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، والمنفصل عنها منذ سنوات.
واستصدر بيت إنذارا بحق جولي بعد مرور ثلاث سنوات من رفع دعوى الطلاق، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
وأضافت الصحيفة أن فريق الزوج القانوني أعلن نيته البدء بتضييق الخناق على أنجلينا لزعمه أنها تماطل في توقيع أوراق الطلاق.
فيما نقلت مصادر عن بيت قوله إنه "لم يعد بإمكانه الاحتمال"، وأنه "اكتفى مما يلاقيه".
وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن أنجلينا "تؤجل إتمام الإجراءات" على أمل أن يتراجع براد عن الدعوى.
إلا أن المحكمة فقدت الأمل وأصدرت حكما مزدوجا، ما يعني أنهما باتا اليوم "مطلقَين قانونا" قبل إتمام الطلاق فعليا.
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