شكرا لقرائتكم خبر عن شاعرة "أنا بابا" تكرر تعاونها مع رامى صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية "أنا بابا" للمطرب رامى صبرى من تحقيق ربع مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع يوتيوب فى4 يونيو الجارى، حيث نالت إعجاب جمهور رامى فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات هالة علي ، ألحان عزيز الشافعى، توزيع ومكس جلال الحمداوى.

وقالت مؤلفة الأغنية هالة على لـ"الخليج 365" إنها سعيدة جدا بنجاح أغنية "أنا بابا" للمطرب رامى صبرى فى أول تعاون يجمعهما، مؤكدة أن هناك تعاون آخر سيجمعهما خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن رامى يستعد لإطلاق ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك"، ويتعاون من خلاله مع العديد من الشعراء والملحنين ومنهم، أحمد علي موسى، تامر حسين، أمير طعيمة، عزيز الشافعي، هالة علي، ومن الموزعين جلال الحمداوي وطارق توكل، تميم ومن الملحنين يتعاون مع مدين، شادي حسن، كما يقوم رامي كعادته بتلحين بعض أغنيات ألبومه.