شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال مع والدته: "الله يحفظك ويبارك فى صحتك يا ست الكل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان رامى جمال، جمهوره بصورة تجمعه مع والدته، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وكتب عليها قائلاً: "أنا واللى من غير دعاها مكنش ولا هيبقى فى أى خير الله يحفظك ويسعدك ويبارك في صحتك يا ست الكل".

وانتهى المطرب رامى جمال من تسجيل أغنية باسم مبدئي "لى قلبك سلام"، من كلمات أحمد عرفان، وألحان محمد انيس، وتوزيع موسيقى أحمد المغربى، والمقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد.

وآخر كليبات رامى جمال كانت أغنية "البرد" التى حققت نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية وتعد الأغنية الرابعة التى يصورها رامى جمال على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من الألبوم وصورهم جميعًا فى لندن وهم "مافيش منها" و"ماتظلمنيش" و"تعيشى ليا"، من إخراج كريم نجيب ومن تصوير"روبى براينت" و"زاك سانى".