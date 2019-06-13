شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمهور الإمارات يلتف حول أمير كرارة بعد مشاهدة «كازابلانكا» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التف جمهور الإمارات حول النجم أمير كرارة، الذى يتواجد هناك حاليًا لعرض فيلمه بـ8 قاعات بأكبر السينمات "فوكس" ويعرض فى 8 قاعات، بعد تحقيقه أعلى الإيرادات فى مصر إذ تصدر إيرادات موسم عيد الفطر فى مصر، محققا 38 مليون جنيه فى غضون 9 أيام فقط، وهو رقم قياسى حققه الفيلم فى ظل المنافسة الشرسة بين باقى الأفلام المطروحة فى الموسم.

وحقق فيلم «كازابلانكا» أكثر من رقم قياسى كأعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية بعدما حصد 8 ملايين جنيه فى ثانى أيام العيد، بعدما كسر الرقم الذى سجله الفيلم كذلك أول يوم العيد وهو 6 ملايين و700 ألف جنيه، بعدما كان الرقم القياسى مسجلاً باسم فيلم «حرب كرموز» لأمير كرارة أيضًا الذى حقق 6 ملايين و400 ألف فى أحد أيام عيد الفطر من العام الماضى، كما أن «كازابلانكا» استطاع تحقيق 24 مليون جنيه فى أيام العيد فقط وهو رقم قياسى لم يصل له أى فيلم سابقًا.

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فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.