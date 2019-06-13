شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة لبنانية فى السعودية.. وائل جسار ونانسى عجرم فى حفل واحد بـ"موسم جدة" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى مساء اليوم الخميس، النجم اللبنانى وائل جسار والنجمة اللبنانية نانسى عجرم، حفلاً غنائيًا داخل المملكة العربية السعودية يوم الخميس المقبل الموافق 14 يونيو، وذلك ضمن حفلات "موسم جدة" التى تقيمها الهيئة العامة للترفيه.

ويقدم وائل جسار خلال الحفل العديد من أغنياته الشهيرة منها، "مهما تقول"،"نخبى ايه"،"غريبة الناس"،"مشيت خلاص"،"أنا بنسحب"، "يا روحى غيبى"، "بتوحشينى"، "اعذرينى يوم زفافك".

وتقدم نانسى عجرم أيضًا عددًا من أغنياتها المميزة منها، "ما تيجى هنا"، "يا بنات "، "اخاصمك آه" ،"قول تانى كده"، "ياسلام "، "احساس جديد"، "معقولة الغرام" و"انت مصري"، بالإضافة إلى " بدنا نولع الجو".

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وكان وائل جسار كشف فى مقطع فيديو جديد كواليس تسجيل أغنيته الجديدة "شكله بيهزر"، وجاءت كلمات الأغنية التى نشر كواليسها جسار: "اللى جاى على نفسه راجع، جاى بيقلب فى مواجع، شكله بيهزر، كان غيره أشطر".

وطرحت نانسى عجرم مؤخرًا، كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان "راجل ابن راجل"، من كلمات ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة.