منتج زي الشمس يؤكد وجود جزء ثانٍ في رمضان المقبل

أكد المنتج محمد مشيش أن مسلسله زي الشمس لا توجد له أي صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وكل ما تداولته إحدى الصفحات بخصوص العمل لا علاقة لها بالصحة.

وأضاف "مشيش" أن الحلقة الأخيرة بأحداثها تمهد للجزء الثاني من المسلسل الذي سيتم تقديمه في رمضان ٢٠٢٠.

المسلسل تكتبه مريم نعوم تحت إشراف المنتج محمد

مشيش ويخرجه سامح عبد العزيز ومن بطولة دينا الشربيني. وعرض على شاشة MBC مصر. العمل مأخوذ عن فورمات إيطالي .

وشارك في بطولته النجوم ريهام عبد الغفور وأحمد السعدني وأحمد فهمي وسوسن بدر وجاري التعاقد مع عدد كبير من نجوم الدراما المصرية .

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وحل ضيفاً عليه النجم العربي الكبير جمال سليمان. وهو من إنتاج مجموعة قنوات mbc وتنفذه شركة إيغل فيلمز -جمال سنان-.

يذكر أن شركة إيغل فيلمز قد قدمت مجموعة من أهم الأعمال الدرامية الرمضانية طوال الأعوام الماضية مثل "جراند اوتيل" و"طريقي" و"لا تطفئ الشمس" و"ليالي اوجيني" و"هذا المساء" و"حلاوة الدنيا".

زي الشمس حقق نجاحا كبيرا نقديا وجماهيريا طوال شهر رمضان مما أهله لتصدر محركات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي وموقع شاهد طوال الشهر الكريم.