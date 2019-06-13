ألبوم أحلام الجديد قيد التحضير…

متابعة بتجـــــــــرد: تواصل النجمة الإماراتية أحلام العمل على ألبومها الجديد، حيث تنشغل بتسجبل الأغاني المقرر أن يتضمنها. ومن المقرر أن تعلن أحلام عن موعد إطلاق الألبوم عبر المتاجر الرقمية الكبرى وفي الأسواق الخليجية والعربية خلال الفترة القريبة المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال أحلام الفنية كان كليب أغنية “أبرحل” من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، وكانت قد صوّرته في مدينة أشيقر التي تقع في منطقة الوشم وسـط المملكة العربية السعودية.

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