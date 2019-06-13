فن ومشاهير

كليب 11 PM لـ مالوما يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

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متابعة بتجـــــــــرد: حقق فيديو كليب 11 PM للنجم الكولومبي العالمي مالوما أكثر من 85 مليون مشاهدة بعد شهر على طرحه عبر قناته على موقع “يوتيوب” الشهير.

ويتصدّر الكليب منذ إطلاقه قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا حول العالم، متقدّمًا على أعمال غنائية لعدد كبير من الفنانين.

وكان مالوما قد أطلق منذ أيام ألبومه الجديد “11:11” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

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ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية وأخرى يقدّمها على طريقة الديو بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مادونا، مارادونا وريكي مارتن.

لمشاهدة فيديو كليب 11 PM:

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