أحمد الفيشاوي يشن هجومًا لاذعًا على الصحافة

متابعة بتجـــــــــــرد: شنّ الممثل المصري أحمد الفيشاوي هجومًا كبيرًا على أهل الصحافة أثناء حلوله ضيفًا على برنامج “السيرك” واتّهمهم بتلفيق الأخبار عنه.

أحمد قال أنّ سبب توتّر العلاقة بينه وبين الصحافيين بين عامي 2003 و2007 هو بسبب ظلمهم له واختلاق أخبار عن حياته الشخصيّة.

كما أكّد أحمد أنّ الكثير من الصحافيين حصلوا على الأموال للكذب والإفتراء عليه وهو ما أبعده عن المقابلات الإعلاميّة.

يُذكر أنّ أخبارًا كثيرة طاولت زواج أحمد في الفترة الأخيرة حيث عزّزها منشور لزوجته تتحدّث عن انفصالهما قبل أن ينفي أحمد الأمر.