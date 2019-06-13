بلقيس تحضّر مفاجأة جديدة لجمهورها

متابعة بتجـــــــــرد: تسافر النجمة بلقيس فتحي برفقة فريق عملها إلى بلد عربي لتصوير فيديو كليب جديد لأغنية سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، بعد الإنتهاء من تحضيرها كاملة.

ومن المقرر أن تطلق بلقيس الأغنية والكليب في وقت لاحق، على أن تعلن عن ذلك في الوقت المناسب.

الجدير ذكره أن آخر أعمال بلقيس فتحي الفنية كانت أغنية أغنية “أنا ما أعتقد”، من كلمات أحمد الصانع وألحان فايز السعيد وتوزيع زيد عادل.