إياد نصار: دور الضابط الإسرائيلي في "الممر" مغامرة

أعرب الفنان الأردني إياد نصار عن سعادته بالمشاركة في بطولة فيلمي "الممر" و"كازابلانكا"، مؤكداً أنهما إضافة كبيرة لرصيده الفني.

ويحاول "نصار" دائماً القفز إلى مناطق مختلفة، وتجسيد شخصيات صعبة، ومن يتأمل مشواره يرى أن لديه منهجا خاصا في الأداء، إذ قدم أدواراً مهمة في الدراما السورية، وتميز في الدراما المصرية، ومؤخراً صار رهان شركات الإنتاج السينمائي في مصر.

ويجسد إياد نصار دور ضابط إسرائيلي في فيلم "الممر"، الذي يعرض الآن بدور السينما في مصر، وهو بطولة أحمد عز وإخراج شريف عرفة، كما يشارك أيضاً في بطولة فيلم "كازبلانكا"، أمام النجم أمير كرارة، والذي احتل قمة الإيرادات في موسم عيد الفطر السينمائي.

"العين الإخبارية" التقت الفنان إياد نصار، وتحدث عن أسباب حماسه لفيلم "الممر"، والعوامل التي شكلت ثقافته، ومشاريعه الفنية القادمة، في سياق الحوار التالي..





ـ ما العوامل التي يعتمد عليها إياد نصار في اختياراته الفنية؟

أعتمد على إحساسي في الاختيار، وفي بداية أي مشروع فني أضع نفسي مكان المشاهد، وأسأل نفسي هل سيتحمس المشاهدون لهذا العمل أم لا؟

وإلى جانب إحساسي، فأنا أعتمد على الخبرة التي أصبحت أمتلكها، بحكم التجارب الكثيرة التي شاركت فيها وتعلمت منها.

ـ تمتلك وعيا ثقافيا بشكل واضح.. كيف تشكل هذا الوعي؟

والدي صاحب الفضل الكبير في تشكيل وعيي الثقافي، فقد علمني القراءة، وكان عندما يكتشف شغفي باتجاه معين في القراءة يقوم على الفور بتغيير مكتبته، وعندما سألته عن السبب أخبرني بأنني يجب أن أقرأ في كل شيء، وعن أي شيء.

بعد ذلك ساهم أصدقائي في الجامعة أيضاً في توسيع دائرة الثقافة لدي، فأنا أحب معرفة كل شيء سواء في الحياة أو نظريات في التقمص والتمثيل، ومؤمن بأن المعرفة شيء عظيم، ولذا أجتهد وأبحث وأقرأ.

ـ ما طموحك الذي تسعى إليه وتتمنى الحفاظ عليه؟

أتمنى الاستمرار، وتقديم أعمال تضيف لرصيدي في قلوب الناس، ولا تخصم منه، أنا أسعى دائماً لعمل توزان بين متطلبات حياتي ومشروعي الفني، وأجتهد من أجل التدقيق في اختياراتي الفنية، وعدم الاستسهال، للحفاظ على رصيدي في قلب الجمهور.

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ـ ما الذي يمثله فيلم "الممر" في مشوارك الفني الحافل، والذي يضم أعمالا مميزة مثل مسلسل "الجماعة"؟

سيطر على المناخ نمط الفن الاستهلاكي، ونادراً ما يجد الفنان مشروعا قويا وعظيما مثل "الممر" وسط هذا المناخ، وأعتبر نفسي فنانا محظوظا بالمشاركة في فيلم "الممر"، مثلما كنت محظوظا بالعمل في مسلسل الجماعة، الذي كتبه السيناريست الكبير وحيد حامد، وأعتبر "الممر" فرصة رائعة، وعملا فنيا متميزا جداً، وسيعيش في ذاكرة الجمهور العربي.

ـ هل شعرت بالخوف من تجسيد شخصية "ديفيد" الضابط الإسرائيلي؟

عندما قرأت الفيلم اعتبرت تجسيد دور ضابط إسرائيلي أشبه بالمغامرة، فيجب أن يكرهني الجمهور، لذا فالدور صعب جداً، والحمد لله جسدت الدور بشكل محترم، وكنت سعيدا بكراهية الجمهور للشخصية، فهذا يعني أني قدمت الدور بشكل نال إعجابهم، وعندما تم إنارة صالة العرض تلقيت تهاني وكلمات إعجاب الجمهور والنقاد، وهذا الأمر أسعدني جداً.

ـ بعض النجوم يخافون أن تصنع هذه الأدوار جدارا عازلا بينهم وبين الجمهور.. ما رأيك؟

معك حق في هذا الأمر، خاصة إذا كان الفنان يجسد شخصية ضابط إسرائيلي، ولكن أتصور أن الجمهور العربي بات قادراً على الفصل بين الدور الذي يجسده الفنان وحقيقته كإنسان، ولذا كنت سعيد جداً بتصفيق الجمهور، وحرصه على تهنئتي على دوري في الفيلم.

ـ ما الصعوبات التي واجهتك في التحضير لدور الضابط الإسرائيلي؟

أنتمي إلى مدرسة خاصة في التمثيل، فأنا أحاول في كل أعمالي أن أصنع حالة من التعاطف مع الشخصية التي أجسدها على الشاشة، حتى أقدم دورا مقنعا ويصدقه الناس بسهولة.

والصعوبة في مشروع فيلم "الممر" هو أنني لم أتعاطف مع شخصية الضابط الإسرائيلي، وفي نفس الوقت كنت مطالبا بتقديم دور يقنع الناس، وكانت مرحلة صعبة، ولكن الحمد لله تغلبت عليها، وجسدت الدور بصورة محترمة ترضي الجمهور والنقاد.





ـ كيف كان التعاون مع مخرج بحجم شريف عرفة؟

شريف عرفة مخرج كبير، واستفدت من العمل معه، وتعلمت منه الكثير، ودائماً أقول إنه لا يوجد ممثل خارج رؤية المخرج، وعندما تم ترشيحي للعمل في "الممر" كنت سعيد جداً، لأن شريف مدرسة شديدة الخصوصية في الإخراج، ويقدم الممثل بشكل رائع دائماً.

ـ وما أسباب حماسك للمشاركة في فيلم "كازابلانكا" مع المخرج بيتر ميمي؟

فيلم "كازبلانكا" لم يكن سهلاً على الإطلاق، كل شيء في الفيلم تم تحضيره بعناية شديدة، والمشروع خرج للناس بصورة جميلة، ولذا تصدر شباك الإيرادات.

كنت متحمسا جداً للاقتراب من منطقة الأكشن، وكنت خائفا من رد فعل الجمهور، وبيتر ميمي منحني هذه الفرصة في كازابلانكا، والحمد لله استقبلني الناس بشكل جميل، وسعيد بهذه التجربة جداً، وحجم نجاحها.

ـ ماذا عن مشاريعك الفنية القادمة؟

أشارك في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع المخرج مروان حامد، ويُعرض في موسم عيد الأضحى القادم، كما أظهر كضيف شرف في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، بطولة أحمد عز وإخراج طارق العريان.



