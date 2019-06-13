Jun 13, 2019
تتواصل طيران الإمارات مع عملائها في الشرق الأوسط كما تتفاعل مع المجتمعات العربية حول العالم مرة أخرى من خلال رعاية موسم جديد من رحلات “ستارز أون بورد” البحرية.
ويجمع الحدث أشهر الفنانين العرب مع جمهورهم في مهرجان غنائي على مدار أربعة أيام في جزر الباهاما من 14 إلى 17 حزيران (يونيو) الجاري، ورحلة بحرية في 21 أغسطس (أيلول) 2019 انطلاقاً من برشلونة.
وسوف يحيي الحفلات الغنائية عدد من ألمع نجوم الغناء العرب. وتتعاون طيران الإمارات بشكل وثيق مع فريق عمل ستارز أون بورد في جميع الأنشطة، حيث يتوافق هذا المشروع “ستارز أون بورد” مع رؤيتها وسعيها الدائم لتوفير تجارب متنوعة لعملائها من جميع الأعمار، وتحقيق التواصل بينهم. وتعرض فعاليات ستارز أون بورد على شاشة تلفزيون أم بي سي.
وتأتي هذه الرعاية في إطار إيمان الناقلة بأهمية دعم الفن والثقافة في العالم العربي، حيث ترعى طيران الإمارات “ستارز أون بورد” للسنة الخامسة على التوالي باعتبار هذا المشروع منصة تتيح لها التواصل مع عملائها والمجتمعات العربية في المهجر.
كانت هذه تفاصيل خبر طيران الإمارات ترعى موسماً جديداً من ستارز أون بورد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.