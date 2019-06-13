فاروق الفيشاوي يُواجه "أمر ضبط وإحضار" للقضاء.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أمرت نيابة التهرب الضريبي في مصر، بضبط وإحضار الفنان المصري فاروق الفيشاوي، بتهمة عدم سداد مستحقات ضريبة بلغت 160 ألف جنيه (9534.96 دولار أمريكي)، حيث خرج أمر ضبطه من أجل تسوية المبلغ المستحق عليه للضرائب.

وبيّنت تحقيقات النيابة، تهرب الفيشاوي من دفع مستحقات الضرائب بعد مشاركته في عدد من المسلسلات والحملات الدعائية، حيث إنه سدّد مبلغًا، وبقي عليه 160 ألف جنيه بما يقارب الـ 3 ملايين و880 ألف جنيه، لم يسددها.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أسماء المسلسلات التي شارك فيها الفيشاوي، وتسبّبت في قرار ضبطه وإحضاره، وهي مسلسل "أولاد الحلال"، و"عفريت القرش"، و"قاتل بلا أجر"، و"حياة شمس الأنصاري"، إضافة إلى دعاية لإحدى شركات الاتصالات، وكانت حصيلة تلك الأعمال بلغت ثلاثة ملايين و880 ألف جنيه.

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واتضح أن سبب خروج أمر بضبط وإحضار الفنان المصري فاروق الفيشاوي، من قبل نيابة التهرب الضريبي، جرّاء رفضه المثول أمام النيابة عقب استدعائه عدة مرات لدفع المبلغ المالي المستحق عليه.