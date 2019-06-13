شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وجه الشبه بين محمد هنيدى فى كينج سايز وتوم هانكس فى toy story والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عام 1995، قدم النجم توم هانكس، الجزء الأول من فيلم الرسوم المتحركة الأشهر toy story، والذى أخرجه المخرج جون ليستير، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، دفع صناعه لتقديم 3 أجزاء، بينما يُطرح الرابع صيف هذا العام.

شخصية "وودى" التى جسدها توم هنكس، هى لـ "كاو بوى" أمريكى بقبعته الشهيرة، ويجسد شخصية ضابط يقبض على اللصوص، وهو الدمية المقربة لـ "أندى"، وفى النسخة العربية جسد الشخصية النجم الكبير يحيى الفخرانى، حيث اشتهرت شخصية "وودى" بملابسها المميزة والمبهجة والألوان المتعددة، لدرجة أن شخصية "ودى"، تحولت إلى أيقونة لدى ألعاب الأطفال مع الشخصية الأساسية الأخرى فى هذا الفيلم وهو "باظ".



محمد هنيدى



وودى

هنيدى يقدم خلال أيام فيلم "كينج سايز"، وهو فيلم رسوم متحركة، قام بطرح اعلانه اليوم، حيث ظهر هنيدى بنفس ملابس "ودى" فى فيلم toy story، وبنفس القبعة الشهيرة لوودى، ليتشارك النجمين توم هانكس وهنيدى فى نفس ملابس الشخصية.

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هنيدى

وبدأ النجم محمد هنيدى تصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "كينج سايز" الذي ينافس فى موسم عيد الأضحى المقبل حيث صور يوم واحد فقط من أحداث العمل ويجسد فيه نجم الكوميديا شخصية "عقلة الإصبع"، باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس، تحت إشراف شركات عالمية، وهو من تأليف عمرطاهر، ومن المقرر الكشف عن أبطال الفيلم خلال الأيام المقبلة .

يذكر أن النجم محمد هنيدى يواصل عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل"، التى شهدت مؤخرا إقبالاً جماهيرياً على مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر، ويواصل هنيدى عرض المسرحية حتى يوم 15 من الشهر الجارى.

ويشارك فى بطولة العرض المسرحى بجانب محمد هنيدى، الفنان محمد محمود، أحمد فتحى، وندا موسى، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسى، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، من تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدى الهوارى.