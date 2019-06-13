شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هند صبري وشريف عرفة من كواليس فيلم "الممر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الممثلة التونسية هند صبري جمهورها بصور مع المخرج شريف عرفة ومدير التصوير أيمن أبو المكارم، من كواليس فيلم "الممر" الذي يعرض الأن في دور العرض السينيمائي.

ونشرت الصور عبر صفحتها الشخصية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت صبرى على الصور قائلة: "من كواليس فيلم الممر.. الذي يعرض في السينمات الآن.. البطل المايسترو شريف عرفة.. ومدير التصوير أيمن ابو المكارم". Advertisements



"الممر" للمخرج شريف عرفة، وكتب حواره الشاعر أمير طعيمة، وأبطاله أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق، أحمد فلوكس .

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