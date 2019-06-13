شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم عصام السقا كأفضل وجه صاعد من مهرجان الشاشة الفضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُكرم الفنان الشاب عصام السقا كأفضل وجه صاعد عن دوره فى مسلسل "أبو جبل" الذى قدمه فى شهر رمضان الماضى، وذلك فى الدورة الثانية من مهرجان الشاشة الفضية silver screen award والذى يقام يوم 27 يوليو بأحد الفنادق الكبرى على النيل حيث يكرم المهرجان عدد آخر من نجوم الدراما هذا العام.

وبرز السقا بدور نجل محمود البزاوى وشقيق نجلاء بدر فى مسلسل "أبو جبل" على شاشة ON E، مع مصطفى شعبان وإخراج احمد صالح، كما شارك أيضًا فى دراما رمضان الماضى فى مسلسل "كلبش 3" على قناة ON E مع النجم أمير كرارة وإخراج بيتر ميمى وقدم فيه دور شاب لديه شركة سوشيال ميديا يديرها هشام سليم ويسخر كل أدواته ورجاله فى خدمة مصالحه الشخصية.

كما ظهر عصام كضيف شرف فى مسلسل "البرنسيسة بيسة" مع النجمة مى عز الدين تأليف فاروق هاشم وفاروق عمر وإخراج أكرم فريد والذى تم عرضه على قناة الحياة فى شهر رمضان، إضافة إلى مشاركته فى مسلسل "ولد الغلابة" مع أحمد السقا وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى.

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