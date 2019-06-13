شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. هايلى بالدوين وكيندال جينر فى شوارع لوس انجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الثنائى كيندال جينر وهايلى بالدوين من أهم عارضات الأزياء فى العالم مما جعلهما من أهم المشاهير اللاتي تحظين بمتابعة كبيرة، من جانب جمهور كبير على السوشيال ميديا خاصة أن كيندال جينر من عائلة كارداشيان بينما هايلى فهي زوجة المغني جاستن بيبر التي ترتبط به بعلاقة حب قوية عوضته به عن آلام فراقه للنجمة سيلينا جوميز.

هايلى بالدوين Advertisements

كيندال جينر كما تعد هايلى وكيندال من أهم العلاقات فى هوليود على مستوي الصداقة كونهما يرتبطا بصداقة وطيدة على مدار السنوات الأخيرة وبالتالى يظهرا معاً فى مختلف المناسبات مثلما حدث مؤخراً أثناء ظهورهما فى شوارع مدينة لوس أنجلوس بعد أحد عروض الأزياء الخاصة لتلتقط لهما الصور عدسات مصوري الباباراتزي بصحبة فيديو أثناء نزولهما من سيارة كيندال جينر فى المدينة الشهيرة، وذلك بعد ساعات من تجولهما فى المدينة بغرض التسوق مثلما ظهر فى عدة صور أخري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. هايلى بالدوين وكيندال جينر فى شوارع لوس انجلوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.