شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون قلوبهم حائرة بين تشجيع مصر وموطنهم الأصلى فى كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك بعض الفنانين الذين يحملون الجنسية المصرية إلى جانب جنسيتهم الأساسية، ومع اقتراب موعد كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، نتساءل أي بلد سيشجعها هولاء الفنانون في البطولة، هل البلد التي ولدوا فيها وتعتبر موطنهم الأصلي أم سيشجعون البلد التي أكملوا فيها عمرهم وأصبحت حياتهم المهنية والاسرية مستقرة إلى حد كبير فيها.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز الفنانين الذين يشارك منتخب بلدهم الأصلى فى البطولة وأيضًا كان لمصر فضل كبير على شهرتهم.





الفنانة سميرة سعيدهي مغربية النشأة والمولد وحصلت على الجنسية المصرية بعد زواجها من الموسيقار المصرى هانى مهنا عام 1988 وقدمت العديد من الأغانى لمصر حيث قدمت أغنية "كلنا إنسان" فى حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية عام 2006 والتى استضافتها مصر .



سميرة سعيد

فيما غنت "الديفا" للمغرب أيضًا أغنية "allez لمغاربة" باللغتين الفرنسية والإنجليزية، إلى جانب اللهجة المغربية والتى أهدتها للمنتخب المغربي قبل مباراته الحاسمة مع كوت ديفوار للصعود لكاس العالم الماضى في روسيا.





هند صبري

وحازت الممثلة التونسية هند صبري الجنسية المصرية بزواجها من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف، حيث قدمت هند العديد من الأعمال الفنية فى مصر منها فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" و"بنات وسط البلد" و"عمرة يعقوبيان" و"مذكرات مراهقة" و"الجزيرة "وكان آخر عمل سينمائي لها فيلم "الممر" الذى يعرض حاليًا بالسينمات.



هند صبري

كما أن لها أعمال في تونس ناجحة منها "صمت القصور" و"موسم الرجال" و"الكتيبة" و"زهرة حلب".





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أحمد مكى

ولد فى مدينة وهران بغرب الجزائر وهو من أب جزائري وأم مصرية، ولكنة عاش معظم عمره فى مصر وهو مقيم فيها حاليًا، وهو الأخ الأصغر للممثلة إيناس مكى.



أحمد مكى

يمتلك العديد من الأعمال الناجحة سواء على مستوى السينما أو الدراما في مصر ومن أبرز أعمالة فيلم "طير أنت" "ولا تراجع ولا استسلام" و"سيما علي بابا" ومسلسل "الكبير أوى" بينما لم يقدم مكي أي أعمال تخص الجزائر.

جنات

تتواجد بالقائمة الفنانة جنات، وهى مغربية الأصل، ولكنها حصلت على شهرة واسعة فى مصر بعد نجاحها أعمالها الغنائية وألبوماتها، حيث تزوجت من مصرى، وأنجبت منه بنت اسمها "جنات"

ومن ألبوماتها "حب امتلاك"، و"حب جامد"، و"بنفس الكلام"، ومن أشهر أغنياتها المنفردة "شكرًا على الرسالة"، و"اللى بينى وبينك".



لطيفة لطيفة ولدت فى تونس بمنطقة سيدى عمر في "منوبة"، ولكنها أيضًا لاقت نجاحًا كبيرًا واستثنائيًا فى مصر، وتعتبر بدايتها الفنية من هنا، حيث لديها الكثير من الألبومات الغنائية.

ومن ألبوماتها الغنائية "أحلى حاجة فيا"، و"عزتى" و"فريش"، و"فى الكام يوم اللى فاتوا"، و"معلومات أكيدة"، و"تلومني الدنيا"، وغيرها من الأغانى المنفردة، وأيضًا لديها العديد من الأغانى التى غنتها فى حب مصر.