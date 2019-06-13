نجوم الفن يهنئون هنيدي بـ"كينج سايز"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حرص عدد من نجوم الفن، على تهنئة الفنان محمد هنيدي، بفيلمه الجديد "كينج سايز"، عن قصة عقلة الأصبع.
ونشر "هنيدي" البرومو الدعائي للفيلم، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، وعلق الفنان يوسف الشريف: "ألف مبروك يا هنيدي".
فيما علق الفنان محمد شاهين: "تحفة، مبروك يا برنس"، كما علقت الفنانة رشا مهدي: "ألف مبروك، شكله شغل عالي أوي".
كذلك علق الفنان آسر ياسين، عبر صفحته بتويتر، قائلا: "مساء الخير يا بوسي، مبروك يا جامد".
فيلم "كينج سايز"، من المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المبارك، من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج وليد صبري.
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