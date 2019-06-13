فيديو| "طالب لطفي لبيب بقراءة القرآن".. نجوم يتحدثون عن فضل سعد أردش عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير سعد أردش، الذي ولد في 16 يونيو 1924، ورحل في 13 يونيو عام 2008، تاركا خلفه تاريخا كبيرا في الإخراج المسرحي والتمثيل.

ولكن الدور الأبرز له كان التدريس في معهد الفنون المسرحية، مساهمته في تخريج عدد كبير من نجوم الوسط الفني على مدار عقود طويلة.

وبدأ أردش حياته موظفا في هيئة السكك الحديدية، ثم جاء إلى القاهرة والتحق بمعهد التمثيل عام 1950، ثم حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1955، ليسافر بعدها لدراسة المسرح في إيطاليا، ثم عاد وعمل في المسرح وأخرج ومثل في عدد من المسرحيات، بجانب عمله في التليفزيون والسينما، وعين معيدا في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وهو أول مدير لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 1986، كما حصل على وسام العلوم والفنون عام 1967.

ونرصد في السطور التالية، بعض أحاديث النجوم عنه وكيف أثر كمدرس لهم في حياتهم الفنية..

محمد رياض

قال الفنان محمد رياض في حوار مع برنامج بالألوان الطبيعية على قناة دريم إن أردش صاحب فضل كبير عليه في مشواره الفني، خاصة في تعلمه اللغة العربية.

وأضاف رياض: "أنا كنت خريج كلية علوم ونسيت العربي، وفي أول محاضرة مع أستاذ سعد، طلب مني أقدم حاجة، فقدمت أبيات للشاعر صلاح عبد الصبور، ولكنني نصبت الفاعل، فوبخني، وطلب مني دراسة اللغة العربية، وفضلت 3 شهور بذاكر النحو، وهو سبب إتقاني اللغة العربية".

هاني رمزي

قال الفنان هاني رمزي إن الفنان سعد أردش له أثر كبير في حياته الفنية، بسبب حديث جمعه بهم قبل تخرجهم.

وأضاف رمزي، في حوار له في مساء dmc: "سعد أردش كان له هيبة وطلة وجد جدا، وكنت كل محاضرة بقول يا رب عديها على خير، لكن لما جينا نتخرج، حدثنا عن النجوم التي خرجها من المعهد، وطلب منا أن يتحدث عنا يوما ما للأجيال الجديدة".

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وتابع: "ولما سألته كنت بتضغط علينا كده ليه، قالي لو ماكنتش ضغطت عليكم، ماكنتش هتبقى كويس".

واستطرد: "طلب مني أن أصبح معيدا في المعهد لكنني اعتذرت له".

صفاء الطوخي

كشفت الفنانة صفاء الطوخي سبب قبولها لدور الأم في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، رغم كونها ما زالت طالبة في المعهد.

وأضافت الطوخي، في حوار له في برنامج السفيرة العزيزة على قناة dmc، أن الفنان سعد أردش هو أول من درس لها بالمعهد، وكانت نصحيته دائما أن الممثل يجب أن يقبل أي دور جديد حتى لو مختلف عنه، وهو كان سببا غير مباشر في قبول دور الأم، للفنان خالد العيسوي، وهو كان زميل لها في المعهد.

لطفي لبيب

أوضح الفنان لطفي لبيب سبب استماعه المستمر للقرآن الكريم.

وقال لبيب إن الفنان سعد أردش حين كان يدرس له في المعهد نصحه بالاستماع وقراءة القرآن كثيرا، حتى يحسن من فن الإلقاء، والتحدث بلغة عربية صحيحة، مشيرا إلى أن اللغة العربية كانت ضيعفة عنده، وأصبح متمكن منها بفل نصيحة أردش.

وأضاف لبيب في حوار في برنامج آخر النهار: "لما جالي الجيش، سعد أردش قالي إنت ربنا حباك بالفرصة ديه، اتعلم منها، وتعلمت منها، وأحب الآن جندي مقاتل أكثر من لقب فنان".