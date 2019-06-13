8 معلومات عن محمد الشرنوبي.. "أعلن خطوبته وانفصل عن ابنة أمل رزق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت المنتجة سارة الطباخ، خطبتها للفنان محمد الشرنوبي، بعد قصة حب جمعتهما.

"الشرنوبي" يحظى بشعبية كبيرة، خاصة وأنه صاحب موهبة مميزة في مجال التمثيل، كما يمتاز بصوت قوي، ويطرح بين فترة وأخرى أغنية جديدة.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان الشاب:

_ هو ابن الملحن الكبير فاروق الشرنوبي، من مواليد 4 يناير 1995.

_ شارك لأول مرة في عمل تليفزيوني عام 2008، بمسلسل "وكالة البلح"، ووقتها كان يبلغ من العمر 13 عاما.

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_ له عدد من المسلسلات أبرزها "بين السرايات"، "من الجاني"، "البيوت أسرار"، "سرايا عابدين"، "أفراح القبة"، وغيرها.

_ دخل السينما بفيلم "السفاح"، وشارك بعدها في عدة أعمال أبرزها "تراب الماس"، "عائلة ميكي"، "الممر".

_ من عائلة فنية عريقة، ورث عنها حب الغناء، وله عدد من الأغاني المميزة أبرزها "النفسية" التي حققت نجاحًا كبيرًا.

_ ارتبط "الشرنوبي" بقصة حب مع المنتجة سارة الطباخ، منذ أكثر من عام، وتحرص سارة على نشر صور تجمعهما من عدة مناسبات.

ارتبط بالفنانة الشابة لمى كتكت ابنة الفنانة أمل رزق ثم أعلن الانفصال عنها_

_ أعلنت "سارة" خطبتهما اليوم، بحضور أفراد عائلتها منذ قليل عبر صفحتها بإنستجرام.