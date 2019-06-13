بالفيديو: مها محمد وزوجها يتعرضان للسرقة في تركيا

تعرضت الفنانة والإعلامية الكويتية مها محمد، وزوجها للسرقة خلال تواجدهما في تركيا.
وقالت مها عبر مقطع فيديو بثته على تطبيق ”سناب شات“، إنها سمعت صراخًا لحظة لعبها مع ابنتها، وعندما بدأت تنظر حولها قام شخص بسرقة الهاتف المحمول من جيبها.
وأضافت أن المباحث التركية انتشرت لمعرفة تفاصيل ما حدث، وفر السارقون وخلفهم الشرطة.
وأكدت أنها ذهبت إلى أحد أقسام الشرطة في تركيا إلا أنهم طالبوها بانتظار الإجراءات لمعرفة الفاعل.
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