بالفيديو: بكاء الدكتورة خلود بسبب تسميم الكلاب الضالة في الكويت

تناقل محبو الفاشينيسا الكويتية الدكتورة خلود مقطع فيديو ظهرت فيه الأخيرة وهي تجهش في البكاء بانهيار بسبب مشاهدتها موقف غير إنساني فشعرت بالقهر والغضب.

وروت الدكتورة خلود من بين دموعها كيف أنها شاهدت بعض المختصين يقومون بتسميم الكلاب الضالة بغرض إنهاء حياتها خوفاً من نشرها للأمراض أو مهاجمتها للمارة.

ووجهت الفاشينيستا الكويتية لوماً إلى المسؤولين عن هذه الحملة، مؤكدة أنه حتى الحيوانات من حقها أن تعيش دون أن يقرر أي شخص إنهاء حياتهم بشكل مفاجئ هكذا.

كلمات الدكتورة خلود قابلها الكثيرون بالتضامن والتعاطف داعين إلى عدم قتل الكلاب الضالة بهذه الطريقة، بينما دافع آخرون عن هذا الإجراء مؤكدين أن الهدف منه حماية المواطنين من انتشار الأمراض.

وكانت الفاشينيستا الكويتية قد أشعلت ضجة عندما كشفت عن اقتنائها سيارة فارهة من ماركة “رولز رويس” الفخمة، تم صنعها خصيصاً من أجلها بهذا اللون، ولا يوجد لها أية نسخة أخرى حول العالم.