في أقل من يومين..برومو الفيل الأزرق 2 يتخطى الـ7 ملايين مشاهدة

في خطوة سينمائية كبرى انتظرها متابعو الجزء الأول من فيلم "الفيل الأزرق"، تم طرح البرومو الدعائي للجزء الثاني من الفيلم الذي سيعرض أمام جمهوره

في عيد الأضحى المبارك.

وقبل مرور 48 ساعة على طرحه على الصفحة الرسمية للشركة المنتجة للفيلم عبر موقع التواصل

الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، تخطى عدد مشاهداته الـ7 ملايين مشاهدة.

يذكر أن الجزء الثاني يضم كوكبة كبيرة من الفنانين أبرزهم كريم عبد العزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار"، تأليف:أحمد مراد، ومن إخراج:مروان حامد.