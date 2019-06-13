محمد عبدالرحمن ينافس السقا بطفل الغلابة

نشر النجم الكوميدي محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا" صورته وهو طفل بشكل كوميدي، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع التويندات القصيرة "تويتر". عبر موقع التويندات القصيرة "تويتر". علق عبد الرحمن على الصورة ضاحكاً:"طفل الغلابة". يذكر أن آخر أعمال عبدالرحمن مسلسله الرمضاني "الواد سيد الشحات" من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، من تأليف:مصطفى صقر، إخراج:شيرين عادل.

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