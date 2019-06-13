سيلينا غوميز تحذّر: إياكم والإدمان على انستقرام

أكدت النجمة العالمية سيلينا غوميز أن الإدمان على موقع انستقرام أنهكها، وأنّها شعرت باكتئاب حاد، فقررت حذف التطبيق عن هاتفها، مع ابقاء حسابها الذي يتابعها 132 مليون متابع.

وقالت سيلينا إن وجود التطبيق على هاتفها، يعني قضاء ساعات طويلة تحدّث بشاشة الهاتف، لتقرأ التعليقات، وقالت إنّ بعض التعليقات لا ترحم، وتسيء جداً إلى الفنان، وتؤثر على وضعه النفسي.

وقالت إنّها كامرأة تبلغ من العمر 26 عاماً لديها الكثير من الأمور الهامة التي ينبغي أن تشغلها، أكثر من الجلوس 24 ساعة أمام شاشة الهاتف.

وطلبت من كل متابعيها ألا يغرقوا في عالم السوشال ميديا حدّ الإدمان.

يذكر أن سيلينا غوميز كانت قد حذفت آخر صورة جمعتها بحبيبها السابق جستن بيبر الاثنين الماضي، قبل أن تتخذ قرارها بالابتعاد عن التطبيق وحذفه من هاتفها.