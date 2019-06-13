أعاد الفنان وائل كفوري خبر خلافه مع الفنان رامي عياش إلى الواجهة، بعد قيامه بإعادة نشر تغريدة لحلقة من برنامج Fe male الذي استضافته فيه كارلا حداد عبر شاشة LBCI.
وقال رامي في تصريح لبرنامج "عرب وود" "قد يكون وائل أعاد نشر التغريدة لأجل كارلا وليس لأجلي"، مؤكداً أن الأمر إيجابي بكل حالاته، وأنّه يحب أن يعترف الفنانون ببعضهم. وقال "عادة، أنا أقوم أيضا بإعادة تشر تغريدات للكثير من الناس والبرامج، ولا أعرف ما إذا قام كان وائل قد فام بهذه الخطوة من أجلي أو من أجل كارلا، ولكل من الجميل أن يعبر الفنانين بأنهم مرتاحين مع أنفسهم حتى لو أنهم لا يقصدون ذلك".
وعن رأيه بديو مايا دياب وزياد برجي "خسرنا بعض" قال "ربما العمل لا يمثل أسلوبي في الغناء والتلحين والتوزيع ولكني أتمنى لهما التوفيق".
يذكر أن خلافاً وقع بين الفنانين، عندما نشر رامي انتقاداً لبعض الأعمال الجديدة التي يطلقها بعض الفنانين، ويشعر أنّها تشبه اغاني التسعينيات ولا جديد فيها، وقت جاء نقد رامي بالتزامن مع إطلاق وائل أغنية "هلء لفقتي" الأمر الذي اعتبره البعض نقداً غير مباشر لوائل.
كانت هذه تفاصيل خبر وائل كفوري يفاجىء رامي عياش بعد خلافهما وما علاقة كارلا حداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.