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عادت الفنانة إليسا إلى بيروت، بعد رحلة علاج استغرقت 21 يوماً في ألمانيا، أثارت خوف محبيها، إذ أنّها كانت قد خضعت لعلاج في بلجيكا لاحتواء مضاعفات العلاج الذي خضعت له لمحاربة سرطان الثدي العام الماضي، وسفرها مرّة ثانية أثار موجة من الشائعات نفاها بشدّة مدير أعمالها أمين أبي ياغي.
وقد أعربت إليسا عن شوقها لبيتها وجمهورها، وطمأنت محبيها إلى أنّها بخير، وأنها بصدد التحضير لألبوم جديد، ولسلسلة حفلات منها حفلة في مهرجان موازين في المغرب نهاية الشهر الجاري، وحفلة في مهرجان أعياد بيروت في آخر الشهر المقبل.
وكانت إليسا قد أعلنت مع بداية العام الجديد، أنها ستقوم في يوم الحب بإجراء عملية جراحية في يدها في بلجيكا، وبالفعل سافرت في فبراير إلى بروكسل، وقامت بإجراء عملية، ووضعت جمهورها بكافة التفاصيل وتطورات حالتها الصحية، إلا أنّها هذه المرة تكتمت عن سبب سفرها، واستمر علاجها ثلاثة أسابيع، عادت بيد ملفوفة بالضمادات، ولم توضح لغاية الآن طبيعة العملية التي أجرتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: إليسا تعود من ألمانيا بيد ملفوفة بالضمادات بعد رحلة علاج طويلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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