المغني الأميركي ستيف لورانس يكشف عن إصابته بالألزهايمر

متابعة بتجــــــــــرد: كشف المغني والممثل الكوميدي الأميركي ستيف لورانس، الذي اشتهر في حقبة الستينيات، يوم الثلاثاء عن إصابته بمرض ألزهايمر.

وأضاف لورانس، 83 عاماً، في رسالة نشرها وكيله أن المرض في مراحله المبكرة وأنه يتلقى العلاج بالأدوية تحت إشراف بعض من أفضل الأطباء في المجال.

واشتهر لورانس بالغناء والتمثيل مع زوجته إيدي جورم وأصبحا معاً جزءاً أساسياً من برامج السهرة في التلفزيون الأميركي.