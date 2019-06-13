متابعة بتجــــــــــرد: كشف المغني والممثل الكوميدي الأميركي ستيف لورانس، الذي اشتهر في حقبة الستينيات، يوم الثلاثاء عن إصابته بمرض ألزهايمر.
وأضاف لورانس، 83 عاماً، في رسالة نشرها وكيله أن المرض في مراحله المبكرة وأنه يتلقى العلاج بالأدوية تحت إشراف بعض من أفضل الأطباء في المجال.
واشتهر لورانس بالغناء والتمثيل مع زوجته إيدي جورم وأصبحا معاً جزءاً أساسياً من برامج السهرة في التلفزيون الأميركي.
كانت هذه تفاصيل خبر المغني الأميركي ستيف لورانس يكشف عن إصابته بالألزهايمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.