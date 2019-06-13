جون سينا يطل في الجزء الجديد من فيلم Fast & Furious

متابعتة بتجـــــــــرد: أعلن الممثل والمصارع العالمي جون سينا عن مشاركته في الجزء التاسع من فيلم Fast & Furious الأمر الذي أسعد جمهوره بشكلٍ كبير. وفي حديثٍ له مع إحدى الصحف، أعرب سينا عن سعادته لانضمامه إلى هذا العمل كما كشف عن حبه لعالم السيارات. وأضاف جون أن فريق العمل لديه طريقة رائعة لسرد القصة ويجعلها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعائلة.

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