نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 11 دقيقة مضت التعليقات على هكذا تبدو شخصيات “صراع العروش” على طريقة “ديزني” – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: حتى بعد انتهاء آخر حلقات المسلسل الأكثر شعبية في تاريخ المسلسلات التلفزيونية، “صراع العروش Game Of Thrones”، فهو لا يزال يستحوذ على اهتمامات المتابعين، مثل هؤلاء الرسامين.

تعاون كل من الرسام “فرناندو ميندونكا”، و”أندرسون ماهاناسكي”، وخلقا مجموعة من الرسوم التوضيحية؛ لإحياء ذكرى “صراع العروش” الذي أُذيعت آخر حلقاته الشهر الماضي.

الرسومات الطريفة تحاكي الشخصيات الشهيرة في المسلسل الملحمي، من “تيريون لانيستر، وليدي باريان، وذا هاوند، وآريا ستارك، وسيرسي، وبالطبع دينيريس تارغيريان، وجون سنو”، وحتى الساحرة الحمراء ميليساندرا، وجاءت على هيئة الشكل المميز لأفلام ديزني، ليأتي مزيج فني رائع من الرسامين، إليكم مجموعة الصور: