الغرفة الفردية في معسكر منتخب مصر تثير الجدل.. وهذه حقيقة غرور”صلاح”

متابعة بتجـــــــــرد: أثار حصول اللاعب المصري “محمد صلاح” على غرفة بمفردة في معسكر المنتخب المصري استعدادًا لكأس افريقيا موجة غضب واسعة، واتهمه بعض المتابعين بالغرور، حيث من المفترض أن يكون كل لاعبين في غرفة.

وروجت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا تفيد بأن مهاجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي، قد طلب من مسؤولي المنتخب تخصيص غرفة له وحده، إلا أن مصادر من داخل المنتخب نفت هذه الشائعات.

وقال مصدر بإدارة المنتخب لوسائل إعلام مصرية، إن الأمر طبيعي لأن “صلاح” كان آخر الملتحقين بالمعسكر، فخصصت له غرفة وحده، حيث أن عدد لاعبي المنتخب هو عدد فردي 23 لاعباً، وليس هذا بناء على طلب اللاعب نفسه.

وكان “صلاح”، قد تأخر عن الانضمام إلى المعسكر، بعد أن قضى أكبر وقت في إجازة راحة بعد موسم شاق خاضه مع فريقه ليفربول، وينتظر أن يخوض أولى مبارياته الودية مع المنتخب المصري اليوم أمام تنزانيا على أرض ملعب برج العرب.